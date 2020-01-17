Как возраст родителей влияет на детей

Share Tweet Share Share Email CommentsВроде бы нет никакой разницы, в каком возрасте женщина принимает решение стать мамой. И двадцатилетняя, и сорокалетняя будут с одинаковой силой любить и ценить свое чадо. Тем не менее, психологическая разница существует. Возраст родителей часто оказывает влияние на личную жизнь детей.

Нельзя точно утверждать, что возраст родителей становится определяющим фактором. Все люди — индивидуальности, следовательно воспитывать ребенка все будут по-разному. Очень много зависит от микроклимата в доме, в котором вырос человек, от того, как его собственные родители воспринимали его и его личную жизнь. Вполне может оказаться и так, что поздно обретшая ребенка пара станет воспитывать его так, как больше пристало бы двадцатилетним родителям. Но в подавляющем большинстве случаев тенденции, характеризующие отдельные возрастные группы, проявляются очень ярко.

У ребенка, появившегося на свет, когда его родители было от 18 до 25 лет, вероятнее всего, личная жизнь будет отдана на его собственное усмотрение. Причиной этого психологи считают то, что столь молодые пары редко планируют беременность. Для них появление малыша — нарушение выработанного уклада жизни. Время от родительских обязанностей отнимают учеба, работа, посиделки с друзьями. В результате дитя вырастает с высоким уровнем самостоятельности и привыкает принимать собственные решения.

Родители, которым было уже 35-30 лет на момент рождения ребенка, всегда будут считать его личную жизнь обязательной частью жизни своей собственной. Такой возраст психологи полагают наилучшим для расширения семьи: вуз уже окончен, карьера успешно продвигается, людей не так сильно привлекают гулянки и вечеринки, стало быть, у них появляется время для ребенка. Обычно родители из этой возрастной категории принимают живое участие в жизни сына или дочери, помогают ему во всем, не делая исключения и для личной жизни. В семье, где удалось наладить доверительные взаимоотношения, это не представит проблемы для ребенка. Он будет считать родителей первыми советчиками и помощниками, а они скорее помогут развитию отношений, нежели разорвут их.

Наибольшие сложности ожидают поздних детей, рожденных в семьях после 35 или даже 40 лет. Их безусловно будет окружать атмосфера сильнейшей родительской любви, особенно если чадо в семье одно. Но с другой стороны, родители со столь богатым уже жизненным опытом почти всегда уверены в том, что ребенок не знает сам, что лучше для него. Родители строжайше контролируют всю личную жизнь таких детей, и вряд ли это можно назвать простыми условиями для ее появления. При этом от своего избранника человек, свыкшийся с льющейся на него безграничной любовью, захочет такого же отношения.