Суд перенес вынесение приговора экс-советнику Трампа Флинну

Share Tweet Share Share Email CommentsCarlos Barria/Reuters

Суд Вашингтона перенес дату вынесения приговора бывшему советнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что новой датой было назначено 27 февраля.

Уточняется, что сторона обвинения запрашивает выплату штрафа размером до $9,5 тыс, а также до полугода тюрьмы за признание экс-советника в даче ложных показаний ФБР о проведенных переговорах с на тот момент российским послом Сергеем Кисляком.

Отмечается, что факт дачи ложных показаний в стенах Белого дома был сочтен судьей в качестве отягощающего фактора.

Кроме того, причиной для переноса даты вынесения приговора стала необходимость получить разъяснения защиты и обвинения отказа Флинн от признания себя виновным.

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