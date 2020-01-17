Астролог Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ожидает богатство в феврале 2020 года

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Известный астролог рассказала, кому будет сопутствовать финансовая удача в следующем месяце.

По словам известного астролога Тамары Глобы, февраль 2020 года принесет финансовый успех сразу четырем знакам Зодиака.

Так, у Тельцов следующий месяц будет насыщен разными событиями, но самое серьезное продвижение произойдет в карьерной сфере. Вы не обязательно получите новую, более высокую должность, но точно отметите расширение круга полезных знакомств и увеличение зарплаты. Месяц будет активным, и даже если вам будут ивжнтхх мешать воплотить в жизнь планы, вы легко справитесь с неприятностями и продолжите свою работу.

У Близнецов в феврале 2020 года наступит стабильность почти во всех сферах жизни. Больше всего внимания будет требовать финансовая сфера, но благодаря вложенной туда энергии вы получите внушительную прибыль. Постарайтесь работать независимо и не давайте в долг. Недоброжелатели могут почувствовать ваш успех и попытаться разместиться на вашей шее.

Девы также будут отдавать много сил работе в феврале 2020 года, но это вовсе не ознаменуется истощением ресурсов, а напротив, приведет вас к материальному процветанию. Все ваши старания не останутся незамеченными и принесут ощутимые приятные бонусы.

Успешным в финансовом плане февраль 2020 года будет для Рыб. Наиболее активной для вас станет деловая сфера, и все ваши былые заслуги в следующем месяце будут оценены по достоинству. Вы получите выгодные предложения по новому месту работы, и, сделав взвешенный выбор, станете настоящим богачом.

Ранее TopNews писал о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых в 2020 году ждут испытания.