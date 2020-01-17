Волинські рятувальники перевіряли районні заклади освіти

Усі перевірені об’єкти – загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади.
Про це пише Район.Любомль
15 січня співробітники Любомльського відділу ДСНС України провели позапланові перевірки закладів освіти Любомльської міської ради та закладів освіти району.
Особлива увага рятувальників – відповідність діючим нормам та правилам шляхів евакуації з приміщень, стану електромережі, блискавкозахисту, зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, забезпеченості справними вогнегасниками, наявністю систем пожежної сигналізації.
З персоналом закладів фахівці Служби порятунку провели додаткові інструктажі стосовно дотримання правил безпеки життєдіяльності.