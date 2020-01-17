Глава МИД Турции надеется, что Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине

«В предстоящий период мы продолжим прилагать усилия (в вопросе ливийского урегулирования – ред.). Мы хотим, чтобы в Ливии был установлен постоянный режим перемирия, а так же чтобы стороны перешли к политическому урегулированию. Президенты (Турции и России Реджеп Тайип – ред.) Эрдоган и (Владимир – ред.) Путин примут участие в саммите в Берлине 19 января. Это знак того, что нам важен мир в Ливии», — цитирует его ТАСС.

В Кремле ранее обещали своевременно сообщить, поедет ли Путин на эту встречу.

Напомним, что первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.