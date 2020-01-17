Живая кукла Барби из Польши: девушка-архитектор потратила 42 тысяч долларов на пластические операции

«Началось вполне невинно, а потом не смогла остановиться»: архитектор потратила 40 000 долларов, чтобы стать Барби

На что только не идут девушки, чтобы выглядеть идеально (по их мнению). В ход идет все: от косметики и кремов до пластики. Некоторые дамы становятся настолько зависимы от ножа хирурга, что перестают быть похожими на реального человека. Вот и архитектор из Польши спустила десятки тысяч долларов на пластику и стала первой в стране живой Барби.

25-летняя Анелла называет себя первой польской Барби. Ее трансформация в куклу начиналась довольно невинно — всего лишь с пластики носа. В живую игрушку девушка превращаться не планировала, но после первой операции просто не смогла остановиться.

«Это произошло спонтанно. У каждого есть комплексы — будь то такие мелочи, как волосы или что-то еще. Я решила, что хочу изменить в себе что-то, например нос. И сделала это. Потом я подумала о груди: «Почему бы и нет?» Это стало началом».

Как итог — Анелла потратила 42 тысячи долларов, увеличила грудь и губы и останавливаться не собирается.

«Мне нравятся странные, необычные и уникальные вещи. Может быть, потому что я сама странная. Мне нравятся харизматичные люди, которым есть что сказать. Люди, которые могут создать что-то красивое и красивы внутри».

Необычная внешность сделала Анеллу популярной. На ее инстаграм подписаны 112 тысяч человек. Но девушка говорит, что социальные сети — это только хобби. А работает она архитектором.

/ перевод

01.04.2018