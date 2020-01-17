Интерьер квартиры с романтичным видом на Эйфелеву башню

Квартира площадью около 350 квадратных метров, расположенная в классическом здании в районе Трокадеро в Париже, Франция, была преобразована в современное жилище студией Rodolphe Parente.

Владельцы — тридцатилетняя пара с детьми — страстные коллекционеры искусства и мебели; они хотели, чтобы помещения были оформлены в современном стиле. То есть требовалось сделать одно большое пространство, объединяющее столовую, кухню и гостиную, а также удобную спальню со скрытой гардеробной и ванной.

Основная идея проекта состояла в том, чтобы предложить разумные вмешательства при уважении к историческому характеру квартиры — с её богатой лепниной, кессонированными потолками и мраморными каминами.

Архитекторам удалось создать тёплую и в то же время элегантную атмосферу дома, что во многом связано с продуманным выбором благородных материалов. Сочетание мрамора и меди стало уникальной особенностью всего интерьера квартиры — от гостиной до ванной комнаты.

Выбор тканей и ковров — также результат запроса на качество и комфорт. Окраска стен и потолков заставляет вас вспомнить о сыром фарфоровом бисквите. Их изысканность поддержана выбором очень светлого деревянного пола, выполненного из дуба. Буфет из чищенного щёткой ореха, кухонный остров из мрамора со вставкой из меди, спинка кровати из натурального шелка — гармония этих благородных материалов создаёт неповторимую атмосферу парижской квартиры.

Фотографии: Olivier Amsellem