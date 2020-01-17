Депутат Госдумы предложила присвоить Барнаулу звание Города трудовой доблести вклад Победу

Депутат Госдумы РФ от Алтайского края Наталья Кувшинова предлагает присвоить Барнаулу звание «Города трудовой доблести»: законопроект об этом наименовании прошел первое чтение 16 января. Она обосновала это тем, что город внес большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. При этом любопытно, что власти города будто стараются забыть о подобных регалиях регионального центра: несколько лет назад с одного из зданий со скандалом демонтировали напоминание об орденоносном статусе Барнаула.

Кувшинова прокомментировала законопроект «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» на своей странице в Instagram. Инициатива, по ее словам, весьма актуальна, особенно в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Это звание может быть присвоено городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города. Уверена, что десятки и сотни городов и сел нашей страны заслуживают того, чтобы носить звание «Город трудовой доблести». Так, в Алтайском крае есть подобные примеры муниципалитетов, в годы Великой Отечественной войны принявших более 100 эвакуированных предприятий», — объяснила депутат.

Она отметила, что за это звание могут побороться Барнаул, Рубцовск и Новоалтайск. Кроме того, в ходе обсуждения законопроекта прозвучала мысль помимо городов включить и поселки трудового подвига, потому что именно сельская местность обеспечивала продовольствием фронт в военные годы. Однако пресс-секретарь Кувшиновой в официальном сообщении отдал приоритет Барнаулу. Цитируя слова парламентария, пресс-служба пишет о подвиге тружеников тыла, которые «ценой неимоверных усилий днем и ночью под обстрелами работали, обеспечивая российских солдат военной техникой и продовольствием». В сообщении не поясняется, какое отношение обстрелы имеют к подвигу рабочих в контексте разговора непосредственно об Алтайском крае.

Любопытно, что пару лет назад поражением завершилась борьба барнаульцев за сохранение металлических букв «Барнаул орденоносный», которые демонтировали с крыши дома на проспекте Ленина, 53. В администрации эти меры объяснили тем, что аварийная конструкция угрожала жизни и здоровью граждан. Снятую надпись увезли на базу МБУ «Автодорстрой», где она должна была ожидать решения о возможной реставрации. Активисты движения «Сути времени» еще в декабре 2017 года провели круглый стол «Историческое наследие Барнаула (взгляд гражданского общества)», по итогам которого была подписана резолюция с призывом к администрации города вернуть на место металлическую конструкцию, но власти не услышали общественность. Летом 2018 года чиновники из горадминистрации окончательно отказались возвращать памятную надпись на место, мотивировав это несогласием жильцов упомянутого дома. О возможности рассмотреть другую площадку для размещения власти не говорили.