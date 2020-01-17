Семья Заворотнюк собралась в клинике

Семья собралась вместе в клинике, где находится Анастасия Заворотнюк, чтобы отметить день рождения старшей дочки актрисы — Анны, которой исполнилось 24 года. Праздник устроили в палате из-за состояния звезды.Анастасия Заворотнюк сегодня: новости о состоянии на 17 января 2020К артистке приехала сама именинница, которой исполнялось 24 года, а также сын Майкл и мама артистки. Про мужа и младшую дочь актрисы не сообщается. По данным издания, Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в другой клинике, где проходит реабилитационные процедуры. Родные предпочитают не распространяться о состоянии Заворотнюк.В свою очередь другие данные указывают на то, что Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с раком мозга, вернулась домой из реабилитационного центра на Рублевке. По одной версии, врачи выписали артистку из-за того, что лечение не действует и смысла его продолжать просто нет. Тем более что пребывание в клинике обходится в круглую сумму. По другой же, Анастасии стало лучше, и в ближайшее время она продолжит лечение за границей.Новости о самочувствии Анастасии Заворотнюк сегодня, 17.01.2020Вот уже почти полгода 48-летняя Анастасия Заворотнюк борется за жизнь, проходя лечение и реабилитацию в разных клиниках столицы. За актрису сильно переживают не только поклонники, но и коллеги. Так, Екатерина Дубакина, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», призналась, что старается верить в лучшее, и надеется на скорое выздоровление Анастасии.

«Очень страшная ситуация. Но это скользкий момент. Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню: что бы я сейчас ни сказала, все будет выглядеть как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким», — поделилась эмоциями Катя.В знаменитом сериале Дубакина исполнила роль Маши Шаталиной. На момент старта съемок юной актрисе было всего 14 лет. Снимали целых четыре года, и за это время все артисты успели подружиться. И все же у Екатерины остались противоречивые воспоминания о том времени. Дело в том, что из-за внезапной популярности она подверглась чрезмерному давлению со стороны сверстников.«Мне как подростку было тяжело. Казалось бы, в 14 лет стать популярным — это круто, но для меня все обернулось негативом. Дети в этом возрасте должны учиться в школе, а начинать сниматься лучше, когда ты хотя бы студент, который по-человечески сформирован и готов к работе и первым проблемам», — полагает актриса.