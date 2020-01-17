Все прелести автостопа, или Парочка сумасшедших историй путешественников

Share Tweet Share Share Email CommentsПоездка автостопом всегда была очень популярным, дешевым и простым способом, который позволяет добраться из одного места в другое. Многие туристы, чтобы не тратить много денег на автобусы и поезда, предпочитают именно этот способ передвижения.

Конечно, помимо явного денежного плюса есть и минусы, к примеру, вы никогда не узнаете, кто вам открывает дверь машины. Люди разные, причем не только внешне, но и в предпочтениях. Очень часто такие поездки заканчиваются плачевно.

Конечно, совершенно невозможно предугадать, кто же водитель, и насколько он адекватен, поэтому, будьте крайне осторожны, выбирая такой способ передвижения.

В этой статье мы подготовили для вас несколько интересных и крайне впечатляющих историй об автостопщиках, которые заставят вас задуматься о том, стоит ли так путешествовать.

1. Джош Деласи

После окончания колледжа молодой парень Джош Деласи решил отправиться в путешествие. Он взял с собой всего лишь рюкзак, немного наличных и специальный значок, надпись на котором гласила «путешествие по доверию». Деласи путешествовал автостопом и успел проехать 6700 миль по всей Америке. Он встречал самых разных людей, начиная от консервативных христиан, и заканчивая самыми отпетыми преступниками. Парень вел блог, в котором рассказывал о своих приключениях в дороге, и, в конце концов, даже написал маленькую книгу. Хотя у Джоша был лишь положительный опыт поездок автостопом, вскоре вы узнаете, что он был единственным таким счастливчиком из нашего списка.

2. Никогда не путешествуйте автостопом ночью

Одна женщина рассказала в социальной сети Reddit свою историю о том, как однажды она решила проехаться автостопом до дома. Ей было семнадцать, и у нее не было водительских прав. Для себя юная девушка сделала вывод, что садиться в машину можно только к семье с детьми. Но однажды ночью было ужасно холодно, а ей необходимо было возвращаться домой. Один мужчина предложил ее подвезти, и она согласилась. Они уже ехали по трассе, и тут внезапно им на встречу вылетела другая машина.

Девушка закричала, и мужчина резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения. Но если бы на этом все закончилось! Как только они успешно увернулись от встречной машины, мужчина начал кричать на девушку. Он выкрикивал различные ругательства и постоянно повторял, что она его никогда не слушает! Девушка была шокирована и напугана. Они решили остановиться у заправки, и мужчина сказал ей, что дальше он ее не повезет. Девушка быстро забежала в магазин, который находился рядом с заправкой. Немного переведя дух, она увидела, как тот самый мужчина заходит в магазин и направляется к ней. Он протянул ей шляпу, которую она забыла в машине и, извинившись, удалился. В шляпе девушка нашла записку, в которой говорилось, чтобы она никогда не ловила попутки ночью.

3. Вот почему я больше никогда не буду ездить автостопом

Эта история также, как и предыдущая, взята с просторов социальной сети Reddit. Автор этого поста рассказывает пользователям, как однажды шел по пустынной дороге ночью во время своего путешествия автостопом. Попутки никак не останавливались, и парень решил, что переночует в лесу в палатке. Разведя небольшой костер, парень устроился поудобнее и уснул, но толком отдохнуть ему не удалось, потому что постоянно были слышны странные звуки вокруг него. Какой-то стон и тяжелые шаги. Уже утром, когда парень решил вылезти из палатки, он увидел оленя, которого будто засасывало под землю. Спустя пару минут, парень понял, что его вместе с палаткой также начинает тянуть неведомая сила из земли, и, недолго думая, молодой человек бросился бежать. Когда он позвонил в полицию, ему сказали, что у него были галлюцинации, но, несмотря на это, парень настаивал на своем. Когда полицейские прибыли на место, они ужаснулись. Палатка наполовину была в земле, а от огромного оленя остались только рога.

4. Исчезновение Конни Смит

Конни Смит было всего 10 лет, когда родители отправили девочку в летний лагерь в Солсбери, штат Коннектикут, летом 1952 года. В лагере Конни была в крайне плохих отношениях с другими девочками, и именно из-за того, что над ней издевались. Не выдержав конфликтов и открытой травли, Смит решила отправиться домой самостоятельно. Девочка гуляла вдоль дороги и пыталась поймать машину. Она была замечена пару раз в двух разных автомобилях, но после этого бесследно пропала.