После посадки российского SSJ-100 на недостроенную полосу пройдут проверки

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Share Tweet Share Share Email CommentsПосле посадки российского SSJ-100 на недостроенную полосу пройдут проверки

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ространснадзор проведет внеплановые проверки после посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) на недостроенную полосу вблизи аэропорта Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Уточняется, что проверки будут проведены в авиакомпании «ИрАэро», которой принадлежит лайнер, и в органах организации воздушного движения.

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После посадки российского SSJ-100 на недостроенную полосу пройдут проверки