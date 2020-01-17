Пентагону направили запрос о финансировании стены на границе с Мексикой

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Reuters
Пентагон получил запрос от министерства внутренней безопасности США на финансирование стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.
Представитель Пенитагона отметил, что запрос будет рассмотрен в течение двух недель.
Кроме того, он добавил, что прошлый запрос на строительство пограничной стены получил частичное удовлетворение.
Конкретные данные о финансовой составляющей заявки не уточняются.
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