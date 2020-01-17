Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января…

Reuters

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в следующем году эта сумма будет гораздо больше.

«В этом году это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», — заявил Силуанов.

При этом глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на предложения по материнскому капиталу в сумму около 100 млрд рублей в 2020 году.

«По моим прикидкам в этом году это будет дополнительно расходов около 100 млрд рублей, чуть-чуть меньше», — сказал он.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка.

Он отметил, что продлит программу маткапитала после 31 декабря 2021 года.

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