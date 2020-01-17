Медведев встретится с экспертами Гайдаровского форума 17 января

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с экспертами, которые принимали участие в XI Гайдаровском форуме, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов.

Представитель главы кабмина отметил, что таким образом в этом году формат участия премьера в форуме будет изменен.

«Будет встреча с российскими и иностранными экспертами Гайдаровского форума в пятницу, 17 января», — сказал Осипов.

По его словам, во время этой встречи «планируется обсудить вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссий на форуме».

На второй день форума, 16 января, в графике премьера запланировано первое в этом году заседание правительства. Поэтому было принято решение о работе в рамках Гайдаровского форума в новом формате, пояснил Осипов.

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Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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