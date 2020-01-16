Казначейство Турции отказалось выделить муниципалитету Стамбула средства на метро

Имамоглу, чья победа на прошлогодних местных выборах, в крупнейшем городе Турции, стала основным стимулом для основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), сказал, что его администрация могла бы быстро закончить ремонт на трёх линиях, если бы им предоставили финансирование, пишет издание.

Ранее журналист Озлем Гювемли писал, что работы на трамвайной линии между Эминоню и Алибейкой и линиями метро, соединяющими Бостанджи и Дудуллу, Енидоган и Хастане, значительно сократят время в пути, а линия Бостанджи-Дудуллу уменьшит поездку на 21 минуту.

Надо сказать, что Казначейство опровергло информацию о том, что получило какой-либо запрос на предоставление финансирования от муниципалитета Стамбула.