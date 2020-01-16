Интересные факты о Санта-Клаусе

Прообразом Санта-Клауса был христианский святой Николай – епископ города Мира, известный тем, что тайно приносил подарки в дома бедных семей. Изначально в Европе было принято дарить подарки детям как раз в день святого Николая – 6 декабря, и только примерно с XVII века это стали делать на Рождество. Хотя в некоторых европейских странах, к примеру, в Нидерландах, до сих пор вручают детям подарки от имени Санта-Клауса дважды: 6 и 25 декабря. Интересно, что святой Николай считался покровителем Нового Амстердама, который позже стал называться Нью-Йорк.

Первое изображение Санта-Клауса появляется во время Гражданской войны в США. Создал его известный американский художник Томас Нэст (того самый, который нарисовал карикатуры на демократов и республиканцев в виде слона и осла). На картинкх Нэста Санта приносит подарки не детям, а солдатам на фронте. Т.е. Санта – вовсе не рождественский дед, а фронтовой почтальон! На рисунках Томаса Нэста Санта-Клаус, как и положено настоящему военному, стройный и подтянутый.

«Поправился» Санта в 1931 году, когда «Кока-Кола» сделала его лицом своей рекламной компании. Художник Хэддон Сандблом творчески переосмыслил образ, предложенный Нэстом, и создал того Санта-Клауса, которого мы знаем сейчас: полноватого улыбчивого старика в красно-белом камзоле и меховой шапочке тех же цветов. Естественно, такое цветовое решение было выбрано не случайно – красный и белый являются фирменными цветами «Кока-Колы». Считается, что Сандблом рисовал Санту со своего соседа, коммивояжера по имени Лу Пэшенс.

Традиционный транспорт Санта-Клауса – это оленья упряжка, в которую запряжено девять северных оленей: Блитцен, Виксен, Доннер, Дэшер, Дэнсер, Комет, Кюпид, Прэнсер и Рудольф Красный Нос. Принято считать, что Рудольф – главный олень в упряжке. Норвежские ученые попытались установить причину его «красноносости». Оказывается, дело в том, что у него паразитарная инфекция дыхательных путей. Да, норвежцы, умеете вы испортить праздник!

Для того, чтобы отправить письмо Санта-Клаусу, нужно знать его почтовый код. Легче всего его запомнить канадцам, ведь там он пишется как H0H 0H0 – «Хо-хо-хо!»

Несмотря на то, что родину Санты обычно помещают либо в Лапландии, либо на Северном Полюсе, жители Канады утверждают, что Санта-Клаус – канадец. Обосновывают они это тем, что одежда рождественского персонажа тех же цветов, что и флаг Канады.

Имя финского Санты – Йоулупукки – переводится как «рождественский козел». Связано это с давней местной традицией, когда люди переодевались в козлиные шкуры, ходили по домам, забавляли детей и дарили им подарки.

Резиденция африканского Санта-Клауса находится на вершине вулкана Килиманджаро, т.к. это единственная гора в Африке, где снег лежит круглый год.

Как ни странно, одним из самых популярных рождественских фильмов является комедия Терри Цвингофа «Плохой Санта». Детишкам этот фильм явно не подходит, т.к. герои в нем постоянно сквернословят. К примеру, слово fuck звучит в нем целых 147 раз!

В США военные из центра противовоздушной обороны ежегодно отслеживают маршрут полета Санта-Клауса. Дело в том, что в 1955 году один из магазинов американского города Колорадо-Спрингс напечатал в местной газете объявление о том, что можно позвонить Санте. Однако номер магазина был указан с ошибкой, в результате чего звонки начали поступать на военную базу. Офицеры решили не портить детям праздник, и начали называть им координаты того места, где пролетает Санта-Клаус в момент звонка. С той поры для военных это стало доброй рождественской традицией под названием “NORAD Tracks Santa”. Детям она очень нравится! Сейчас же перемещения Санты по миру можно отслеживать с помощью официального сайта военной базы, где координаты передаются в режиме реального времени.