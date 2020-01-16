Пожилые женщины-бабушки, которые стали серийными убийцами

Серийные убийцы, которые годятся вам в бабушки: «Тебе крышка, касатик»

Так уж повелось, что, слыша словосочетание «серийный убийца», многие представляют себе эдакого высокого мужчину в черном плаще, маске и с топором. Реже — расчетливую и хладнокровную женщину, которая без зазрения совести травит своих любовников или убивает их ножом для колки льда во время секса, как в «Основном инстинкте».

Если как следует напрячь фантазию, можно представить себе в роли маньяка ребенка или подростка, который из-за отравленного жестокостью и насилием детства либо из-за небрежности родителей, которые не удосужились объяснить своему отпрыску, что такое добро, а что такое зло, становится на путь насилия. Но вот что-что просто не укладывается в сознании у современного человека, так это то, что кровавым убийцей-психопатом может оказаться бабушка а ля «Божий одуванчик».

Что ж, сегодня мы заполним этот досадный пробел в ваших знаниях о знаменитых серийных убийцах и расскажем вам о милых старушках, которых лучше не встречать в темной подворотне.

Бабушкины пирожки и дьявольщина на завтрак

Как настоящая добрая бабушка из многочисленных мультфильмов и детских книжек Леонарда Чианчулли очень любила печь свои фирменные пирожки, правда с необычной начинкой. Но обо всем по порядку. Эта пожилая женщина даже в молодости была весьма суеверной, а после того как жизнь порядком потрепала ее, заставив пережить многих своих детей, которые то и дело умирали от различных болезней, Леонарда окончательно пришла к заключению — на ее семье лежит проклятие.

И хотя сама итальянка к тому времени уже достигла преклонного возраста, это не помешало ей заключить в своем воспаленном сознании некий воображаемый контракт с Сатаной — она ему, мол, кровавые жертвоприношения и пирожки с человечиной, а он не будет тянуть свои когтистые лапы к ее оставшимся выжившим детям. Сказано — сделано. Три незадачливых женщины, которых смогла заманить к себе суеверная старушка, в течение всего одного года были без всяких зазрений совести пущены в расход. От тел Леонарда решила избавиться весьма экстравагантным методом — бабушка оказалась хозяйственной, поэтому варила из трупов домашнее мыло и пекла пирожки к чаю с мясом жертв. После поимки маньячка очень любила хвастаться полиции, что из последней жертвы пирожки вышли просто пальчики оближешь.

Баба-яга из Питера

В том, что касается серийных убийств, расчленений и прочих «радостей жизни», российские бабушки упорно не отстают от своих забугорных «коллег». Одной из таких преступниц стала Тамара Самсонова из славного города на Неве, которой на момент ареста исполнилось 67 лет. Старушка жила в самой обычной многоэтажке и мало чем отличалась бы от других пенсионерок, если бы не 10 убийств за плечами и не толстый дневник, в котором питерская интеллигентка в подробностях описывала свои преступления на трех языках. В числе жертв Тамары Митрофановны оказывались ее квартиранты, знакомые и даже муж, как подозревает полиция. В качестве оружия Самсонова использовала яд, а затем расчленяла тела и совершала с ними странные манипуляция, включая удаление легких и подкладывание в пакеты с отрезанными частями тел страницы из астрологических и оккультных книг. Полиция и психиатры подозревают, что бабушка, которую СМИ уже окрестили Старушкой-потрошительницей и Бабой-Ягой, также использовала трупы для неких оккультных ритуалов, а временами не брезговала сама попробовать на вкус «дефицитной» человечинки.

Старушка из домика смерти

Если взглянуть на Доротею Пуэнте со стороны, ни за что поверишь, что на совести у этой милейшей ангельского вида пожилой женщины более десятка трупов, которых она мирно закапывала в саду под абрикосами. В отличие от прошлых героинь нашей статьи, Доротея не испытывала тяги к разного рода чертовщине, а руководствовалась исключительно чистой корыстью. Старушка зарабатывала на жизнь тем, что открыла свой собственный дом престарелых, который СМИ впоследствии окрестят «Домом смерти», куда заманивала жертв со всей округи, подбирая по барам алкоголиков и бездомных. Невзирая на наличие судимостей за плечами, соцработники особо не досаждали Пуэнте, ведь она «брала под свое крылышко» самые «тяжелые случаи», включая алкоголиков и наркоманов. Впрочем, как ясно из названия, обитатели Дома смерти надолго в живых не задерживались.

Прагматичная старушка быстренько избавлялась от постояльцев, продолжая обналичивать социальные выплаты и пенсии по их документам. В прочем, после ареста и вплоть до смерти от старости в возрасте 82 лет Доротея жила довольно насыщенной жизнью, прямо из тюрьмы давала интервью на многочисленных телешоу и даже издала свою собственную книгу рецептов под названием «Готовим с серийным убийцей».

отсюда

16.09.2017