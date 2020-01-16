Могли дотерпеть и в кабинете твитнуть?: рокировка Путина с Медведевым от Уральских пельменей стала хитом

В номере было высмеяна ситуация давно минувших лет, когда Путин сменил на посту президента Медведева.

Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков опубликовал на своей странице в Instagram "политический" номер о смене власти в России. Видимо это было сделано в связи с политическими перестановками нынешнего времени, которые произошли после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Случай из реальной жизни))) Без комментариев)))" — подписал архивный ролик Рожков.

Несмотря на то что в номере была высмеяна ситуация давно минувших лет, когда Путин сменил иецхэзжн на посту президента Медведева, пользователи Сети сошлись во мнении, что это как нельзя кстати в виду произошедших кадровых перестановок в Кремле.

В сценки уже экс-глава государства Медведев всеми своим фразами в разговоре с пришедшим в свой кабинет Путиным дает понять, что ничего особо не сделал за время своего президента для России, при этом подчеркивая, что все же пытался.

"Окна вот хотел пластиковые поставить [в кабинете]"? — жалуется исполняющий роль Медведева Брекоткин своему начальнику в исполнении Рожкова.

Путин же понимающе кивает, но пытается выдворить его из кабинета, направляя своего "сменщика" на бывшую должность, а именно премьер-министра. Заметив перестановку в кабинете, Путин негодующе требует объяснений, а "продвинутый" Медведев гордо показывает свои "достижения" в сфере познания гаджетов и девайсов.

Больше всего Путина задело видео с танцующим Медведевым, поскольку оно собрало более 12 миллионов просмотров. Лидер России решил побить этот так сказать рекорд, записав новым ролик, однако уже с танцующим Путиным.

Отметим, что некоторые фразы Путина, как то "Дмитрий Анатольевич, могли дотерпеть и в своем кабинете твитнуть?", уже стали афоризмами.

Поклонники шоу да и простые пользователи Сеть оценили юмор артистов шоу.

"Я была на этом концерте) это очень смешно и тонко", — пишет nshilovskay.

"Вот так они правят", — отметила tatyanabukashnik.

"Было бы смешно если не было так печально", — считает mezhinvitaly.

"Танцует В,В вообще супер", — оценил старания Рожкова milana__2401.

"В десяточку", — восхвалил larisa_mellisa.

"Спасибо за искренность перед народом. Уважение, что не лижете зады им", — пишет vovan_zahar.

"Теперь есть повод для нового ролика))) версия 2020", — предложил yury_kobyashov.

"Шикардос!", — пишет vitofrolo.

"Ох спасибо точно актуально )))) смеялись до слез", — отметил shahmatova_irina

"На нынешнюю злобу дня, е моё…как в воду смотрели, прозорливые вы наши", — согласилась natali.smoljanskaja.

Как ранее писал Topnews, номер "Уральских пельменей" про гостей-скряг на званном ужине, "взорвал" Сеть.