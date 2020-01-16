Какой сегодня праздник: 17 января 2020 отмечается церковный Зосима-пчельник в России

Сегодня, 17 января 2020, также празднуют День детских изобретений, День творчества и вдохновения и другие события.

Какой сегодня праздник 17 января 2020: церковный праздник Зосима-пчельник

В такой день Православная церковь чтит память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но вот в народном сознании такое торжество ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого, который был православным святым покровителем пчеловодов и бортников.

Есть также особая примета в такой день. Если 17 января много снега, то год будет медовым. А вот чтобы уважить Зосиму, то на стол в обязательном порядке надо ставить мед иецхэзжн и лакомства из него.

Это может быть все что угодно: пряники, ириски и так далее. К концу этого дня подходят и святки. Так что нечистая сила напоследок пытается натворить много бед. Поэтому в день Зосимы надо было гнать чертей. Это можно было сделать многими способами.

День детских изобретений

День детских изобретений отмечается ежегодно 17 января.

Событие имеет символическое значение. Его учредили в честь Бенджамина Франклина – государственного деятеля Соединенных Штатов Америки. Ежегодно, в день рождения Президента США, чествуют детей-изобретателей. Политик в раннем возрасте проявлял выдающиеся способности. Он стал автором ряда изделий: кресла-качалки, бифокальных очков, молниеотвода, ласт. Действо получило название Kid Inventors’ Day. Оно приобрело широкое распространение и высокую популярность в странах Запада. На постсоветской территории праздник только набирает известность.

День творчества и вдохновения

Творчество и вдохновение крепко связаны друг с другом и не могут существовать порознь. Творческие люди знают, как легко и радостно что-либо делать, если есть вдохновение и как тяжело часами сидеть, стоять, вышагивать по кругу в ожидании прихода музы, озарения свыше и тому подобного снисхождения «высших сил». Поэтому праздник творчества и вдохновения отмечается в один день – 17 января ежегодно.

Кто празднует именины 17 января 2020?

Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.

Что произошло 17 января 2020 в России и мире?

395 – римская империя разделилась на Восточную и Западную.

1377 – резиденцией Папы Римского становится Ватикан.

1772 – произошел дворцовый переворот в Датско-Норвежском королевстве.

1773 – Джеймс Кук пересек Южный популярный круг.

1921 – издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях».

Кто родился 17 января 2020 из знаменитостей?