Ракеты готовы: Глюкоза разгневала Сеть фото без лифчика

Ионова-Чистякова присущем ей экстравагантным способом взбесила Сеть, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

После напряженного графика работы в новогодние праздники певица Наталия Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, отправилась на отдых. Однако в отличии от многих звезд шоу-бизнеса она является любительницей активного отдыха и путешествий.

На сей раз она побывала в Южной Африке в Кейптауне, о чем поспешила сообщить подписчикам присущем ей экстравагантным способом. Наталия опубликовала снимок, демонстрирую свою подтянутую фигуру иецхэзжн на фоне бытности Африки. На нем артистка позирует в коротких шортах, и тесной майке. Примечательно, что невооруженным взглядом можно было увидеть, что под верхней одеждой нет белья.

"Наше полное впечатлений путешествие в ЮАР подошло к концу! Несомненно, это будто другая планета, очаровывающая своим разнообразием — культуры, национальностей, языков (их аж 11!), удивительной флоры и фауны. Держим курс дальше! Угадаете, куда на этот раз?", — обратилась Глюкоза к своим поклонникам.

Подписчики естественным образом тут же обратили внимание именно на грудь певицы. В ходе обсуждения ее девичьих форм возникла дискуссия о ее натуральности, а некоторые выступили с осуждения такого показного поведения артистки.

"Представляю, как Вас замучили вопросами про грудь, но не смотреть на неё просто нереально", — пишет marismir.

"Соски стоят, как у пионерки", — заметил _fonti__.

"Хорошие бибикалки", — соглашается yays11.

"Классные сиськи… были бы свои…", — отметил bob_su_0512.

"Ракеты готовы", — смеется faizalimuradov.

"А зачем так грудь выставлять?", — интересуется e.kalugina2105.

"Сиси класс", — считает joker_magnet

"Почему все фото с эротическим намеком.. Помешаны на сексе", — задается вопросом oksana.dobrodeeva.

"Мне вот интересно, всегда без лифчика ходит?", — спрашивает pavel_nerekhchanin

"Не знает уже как показать себя", — гневается lian_lee._.

"По фото, сразу видно в какой стороне север", — пишет voda4544.