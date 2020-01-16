Алтайский депутат рассказал безуспешных попытках вызвать скорую помощь через единую диспетчерскую

Депутат Локтевского райсовета Павел Митрофанов подверг критике «оптимизацию» диспетчерской службы «скорой помощи» в Алтайском крае. Он рассказал о случае, когда люди несколько часов не могли вызвать бригаду, из-за чего жизнь одной из жительниц Горняка была под угрозой. Ситуация решилась только после звонка на личный номер диспетчеру и главному врачу больницы. По данным депутата, с похожими ситуациями сталкивались и другие жители края. Его слова приводятся на сайте реготделения КПРФ.

Как напомнил депутат, в последние годы в Алтайском крае реализуется программа по созданию единой диспетчерской службы «скорой помощи». Для вызова бригад предложены номера телефонов: 03 (с мобильного — 103) и 112. Предполагается, что вызовы будут поступать в единую службу в Барнаул, откуда информацию будут передавать на места — ближайшей свободной бригаде, что должно повысить эффективность оказания экстренной помощи. Однако на деле система пока несовершенна, уверен Павел Митрофанов.

Он привел в пример историю, приключившуюся с одной из жительниц Горняка. 4 января 2020 года у нее до опасной отметки поднялось артериальное давление, после чего родственники примерно в 20:50 позвонили по номеру 03. «Ответил автоответчик, что, мол, разговор записывается, но никто разговаривать со звонившими не стал. И это продолжалось в течение почти двух часов», — уверяет депутат.

В итоге родственники позвонили на личный номер дежурному оператору диспетчерской службы Локтевского района, которая в 21:00 передала информацию в Барнаул. Они также просили главного врача местной ЦРБ помочь им перенаправить «скорую помощь», звонили на горячую линию министерства здравоохранения Алтайского края. После общих усилий в 22:40 к пациентке прибыла медицинская помощь. «В результате умелых действий бригады «скорой помощи» (только можно ли ее назвать скорой, если ждать пришлось без малого два часа?) удалось, возможно, сохранить жизнь человеку. Но какой ценой?» — задается вопросом Павел Митрофанов.

Народный избранник напомнил, что согласно приказу Минздрава РФ, «скорая помощь» должна прибывать на вызов в течение 20 минут, если имеется угроза для жизни пациента. Однако проблема как раз в том, что люди не могут дозвониться до диспетчерской службы. «Министерство здравоохранения сократило 3-4 должности диспетчеров в Горняке с окладом 15-17 тысяч рублей, козыряя сокращением трат на отрасль. Но сколько жизней людских от необдуманного решения теряем или сколько пациентов делаем инвалидами? Такую статистику, понятно, что никто не озвучит», — написал Митрофанов. Он также предложил депутатам Алтайского Заксобрания задуматься о возвращении диспетчерских служб в города и крупные районные поселения.

ИА «Банкфакс» направило официальный запрос в Минздрав Алтайского края для уточнения информации о ситуации.