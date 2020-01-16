Врачи назвали природные добавки, которые помогут облегчить боль при артрите

Такое заболевание, как артрит, известно с давних времен. Им страдает множество людей во всем мире. Согласно прогнозам экспертов, в 2040 году количество страдающих от артрита увеличится до 78 миллионов. При артрите человек испытывает сильную боль в суставах, которая говорит о воспалительном процессе. Примечательно, что эта болезнь передается по наследству и приобретается в течение жизни.Читайте на Информинг. Ру Эксперты назвали 5 типов людей, которые съедают энергетику и воруют благополучиеОтметим, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые назначают больным артритом, устраняют боль лишь на время. Но такой препарат нельзя принимать регулярно, так как это чревато опасными побочными эффектами. В частности, могут возникнуть желудочные кровотечения. Однако существуют добавки, которые способны уменьшить симптомы остеоартрита. О них рассказал доктор Тод Куперман, основатель ConsumerLab. Эти добавки могут без особых побочных эффектов снять боль и воспаление.

К примеру, SAMe действует как болеутоляющее и противовоспалительное средство. Также эксперт советует есть имбирь в любом виде, однако быстрого эффекта не стоит ждать, а только после шести недель приема.Эффективно действующим противовоспалительными свойствами обладает кукурмин, содержащийся в куркуме. Но куркумина в куркуме всего 3%, поэтому принимать специю лучше в добавках. Кроме того, при болях в суставах помогают босвеллия и экстракт, известный как Локсин 5.При артрите хорошо помогает капсаицин, содержащийся в перце чили. Это вещество обладает обезболивающими свойствами, но может раздражать желудочно-кишечный тракт. Если ваши движения сковывает болезнь, то экстракт ашвагандхи будет кстати. Людям с остеоартрозом подойдет кислый вишневый сок, употребление которого уменьшить боли за три недели.Снизить риск развития ревматоидного артрита также помогут омега-3 жирные кислоты. Яндекс Дзен