Volkswagen назвал дату премьеры нового Volkswagen Golf GTI

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Volkswagen назвал дату премьеры нового Volkswagen Golf GTI

«Заряженный» хэтчбек Volkswagen Golf GTI нового поколения дебютирует на Женевском автосалоне в марте 2020 года. Производство модели наладят на заводе в Вольфсбурге. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Autocar.

По данным издания, со сменой поколений Golf GTI получит другую, объединенную с узкой радиаторной решеткой оптику, увеличенный рельефный капот и заниженную линию крыши. От «гражданского» хэтчбека новинка будет отличаться спортивной выхлопной системой, красными тормозными суппортами и крупными воздухозаборниками.

Volkswagen назвал дату премьеры нового Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI. Фото autocar.co.uk

Volkswagen назвал дату премьеры нового Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI. Фото autocar.co.uk

Volkswagen назвал дату премьеры нового Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI. Фото autocar.co.uk

В моторную гамму «хот-хэтча», как стало известно «Автоновостям дня», войдут два бензиновых турбомотора мощностью 245 и 290 л.с., а пару им составит шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый «робот» DSG. Топовый вариант сможет разгоняться с места до «сотни» менее чем за 6 секунд, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч.

Напомним, премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась в октябре прошлого года. Российские продажи новинки начнутся в четвертом квартале 2020-го, о комплектациях и ценах модели для нашего рынка будет объявлено дополнительно.