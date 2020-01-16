Volkswagen назвал дату премьеры нового Volkswagen Golf GTI

«Заряженный» хэтчбек Volkswagen Golf GTI нового поколения дебютирует на Женевском автосалоне в марте 2020 года. Производство модели наладят на заводе в Вольфсбурге. Об этом в четверг, 16 января, сообщает Autocar.

По данным издания, со сменой поколений Golf GTI получит другую, объединенную с узкой радиаторной решеткой оптику, увеличенный рельефный капот и заниженную линию крыши. От «гражданского» хэтчбека новинка будет отличаться спортивной выхлопной системой, красными тормозными суппортами и крупными воздухозаборниками.



Volkswagen Golf GTI. Фото autocar.co.uk



Volkswagen Golf GTI. Фото autocar.co.uk



Volkswagen Golf GTI. Фото autocar.co.uk

В моторную гамму «хот-хэтча», как стало известно «Автоновостям дня», войдут два бензиновых турбомотора мощностью 245 и 290 л.с., а пару им составит шестиступенчатая механическая коробка передач или семиступенчатый «робот» DSG. Топовый вариант сможет разгоняться с места до «сотни» менее чем за 6 секунд, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч.

Напомним, премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась в октябре прошлого года. Российские продажи новинки начнутся в четвертом квартале 2020-го, о комплектациях и ценах модели для нашего рынка будет объявлено дополнительно.