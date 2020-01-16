Пять ошибок на мойке, которые убивают автомобиль

Отдавая машину на мойку, многие автовладельцы беспокоятся лишь о собственном досуге и даже не задумываются, чем опасна эта процедура в ряде обстоятельств. Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок на мойке, способных «убить» автомобиль.

Мойка сильно загрязненных автомобилей

Прежде всего, специалисты советуют не верить тем, кто говорит, что слой грязи защищает лакокрасочное покрытие от песка, солей и абразивный частиц. На самом деле все наоборот: чем больше грязи на кузове, тем сложнее его «безболезненное» устранение. Именно поэтому лучше загонять автомобиль на мойку хотя бы раз в неделю, ну а если не получилось – попросите мойщиков тщательнее промыть его перед нанесением пены. Так вы сможете продлить срок службы ЛКП, сохранив его в хорошем состоянии на долгие годы.

Не учли перепад температур

В данном случае речь идет о главном враге лакокрасочного покрытия – прямых солнечных лучах и ситуациях, когда на раскаленный кузов выливаются потоки холодной, а подчас и ледяной воды. Неприятные последствия в виде микротрещин, которые начнут пропускать влагу и провоцировать коррозию, обычно проявляются спустя время.

Предостеречь себя и, главное, кузов от подобных сценариев можно путем обычного проветривания салона (открытыми окнами или кондиционером), либо использованием теплой, а не холодной воды при мойке.

Сушили – недосушили

Типичная ошибка многих мойщиков зимой – неполное высушивание кузова и его элементов после мойки, что обычно чревато блокировкой замков, дверей, бачка и крышки топливного бака, боковых зеркал (если у них есть функция складывания) и дверных ручек. Во избежание таких проблем рекомендуется заранее следить, чтобы мойщики насухо протирали дверные уплотнители, проемы и другие подверженные примерзанию элементы.

Осторожнее с подкапотным пространством

Многие знают, что чистое подкапотное пространство автомобиля – преимущество при его продаже, подтверждающее бережное и внимательное отношение к нему со стороны владельца. Тем не менее, доверять его мойку лучше профессионалам. Обычная мойка высокого давления может нанести серьезный урон проводке, радиаторам, свечам зажигания и другим вещам, а вы, в конце концов, потратите много денег, нервов и времени.

Близкий контакт с водой

Мыть машину «керхером» и слишком близко подносить его «сопло» к кузову помогает лучше и быстрее сбить грязь, однако то давление, с которым выбрасывается вода (до 140 бар) обладает разрушающим для кузова эффектом. Поверхностный защитный слой вибрирует, и краска покрывается микротрещинами, образуя очаги коррозии.

В заключение напомним: старайтесь ездить только на проверенные автомойки, где можно не только приятно скоротать время в ожидании, но и не беспокоиться за работу мойщиков.