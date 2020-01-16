Обновленный внедорожник Toyota Fortuner вышел на тесты

Японский автопроизводитель Toyota приступил к тестам обновленного внедорожника Toyota Fortuner. Закамуфлированный прототип будущей новинки попал в объективы фотошпионов в Таиланде.

К сожалению, рассмотреть кузов рестайлингового Fortuner в деталях пока сложно – мешает плотный камуфляж, но примерные изменения видны уже сейчас. Скорее всего, под пленкой скрываются иные бамперы, пересмотренная радиаторная решетка и полностью новая светотехника, в том числе фары и фонари.



Toyota Fortuner. Фото NewFortunerClubThailand



Toyota Fortuner. Фото NewFortunerClubThailand

Перемены в интерьере, как ожидается, ограничат лишь новым мультимедийным комплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также более качественными материалами отделки.

Моторная гамма должна остаться прежней, но сами двигатели будут доработаны и доведены до актуальных индийских эконорм. Сейчас Fortuner продается в Индии с двумя силовыми агрегатами: 2,7-литровым бензиновым мощностью 166 л.с. и 2,8-литровым дизелем на 177 сил. Первый сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», а второй – с шестиступенчатой «механикой» или аналогичным «автоматом».

Эти же моторы, как известно «Автоновостям дня», достались нынешнему Toyota Fortuner и в России. Не исключено, что рестайлинговая версия доберется и до нашего рынка, но когда именно, неизвестно. Сегодня его можно приобрести в пяти комплектациях по цене от 2 172 000 рублей за бензиновую версию и от 2 803 000 – за дизельную.