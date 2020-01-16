СМИ: Турция стала лидером в мире по количеству служебных автомобилей

В соответствии с её сообщением, в Турции зарегистрировано 125 тыс. госавтомобилей, в Германии — 9 тыс., а во Франции — 8 тыс.

Отмечается, что в ведении аппарата президента Реджепа Тайипа Эрдогана находится 268 служебных транспортных средств. Надо сказать, что, когда Партия справедливости и развития (ПСР) пришла к власти в 2002 году, в офисе президента использовались лишь две машины.

Журналистка указывает, что Турция также является ведущей страной по количеству служебных самолётов, используемых государственными чиновниками. На балансе турецкого правительства официально числятся 16 самолётов, во Франции 14, в Германии 12, в Италии 11, а в Японии их всего два.

До прихода к ПСР власти в администрации президента не было самолёта VIP класса, а тогдашний президент Ахмет Недждет Сезер путешествовал на двух самолётах Gulf-4, принадлежащих турецким ВВС.

Стоит также отметить, что служебными самолётами пользуются не только президент страны, но и министры, и высокопоставленные государственные чиновники. Турецкие правительственные чиновники никогда не летают коммерческими рейсами, когда отправляются в командировки.