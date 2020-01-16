</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/150/12911150/upload-TASS_37830333-pic905-895x505-41031.jpg" alt="Путин предложил выплачивать более 460 тыс. рублей при рождении первого ребенка" /></p> <p>

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка.

Путин отметил, что продлит программу маткапитала после 31 декабря 2021 года.

Минимум программа будет продлена до 31 дек 2026 года, отметил президент.

После индексации эта сумма составит 466 тыс. 617 руб.

По словам Путина, этих мер уже недостаточно, необходима поддержка молодых людей, тех кто только мечтает о детях. Нужно увеличить маткапитал еще на 150 тыс. руб. Таким образом, общий размер после рождения второго ребенка составит 616 тыс. 617 руб.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.

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