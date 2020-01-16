Зачем мы тратим миллиарды на замену бордюров и кто на этом греет руки.

Лихорадка с заменой бордюров стремительно расползается по всей стране.

Чиновники уяснили, что эта тема-просто золотое дно для предприимчивых людей. Ну и заодно, социально значимый проект.

А если учесть, что деньги на этот проект выделяются немалые, то его энтузиазм вырастает в несколько раз.

Москва, как всегда, впереди всей страны, после многократной перекладки тротуарной плитки, она рьяно начала менять бордюры.

Провинция тоже не остается вдалеке от тренда. Хоть и не с таким размахом, как в столице, но во многих городах тоже занялись этим «общественнополезным» делом.

В моем родном городке уже пару лет активно меняют бордюры. Поменяли везде, где можно и нельзя. На улицах, проспектах, в переулках, вдоль трассы, проходящей через город. Даже в самых захудалых местах, например, в гаражных трущобах, где и дороги-то толком никогда не было.

Мне кажется, что когда закончатся улицы, то бордюры начнут устанавливать вдоль железной дороги.

В связи с тем, что некоторые улицы делают по второму разу, в городе начали шутить на тему»скоро начнут менять летние бордюры на зимние».

На самом деле, проект неплохой. Вместе с бордюрами делают и дороги и это огромный плюс для города.

В свое время, немцы и американцы, для того, чтобы оживить экономику и занять население, активно строили дороги.

Но было одно принципиальное отличие от нашей ситуации, у них в этой работе было задействовано множество контор и людей. И деньги не стекались в один карман, а распределялись среди широкого круга населения,тем самым увеличивая доходы простых граждан и стимулируя покупательскую способность.

Одно только удивляет наш народ и не дает спать спокойно.

Кому принадлежат фирмы, выигравшие тендер на миллиарды рублей?

В нашем городе, многие считают, что фирма имеет непосредственное отношение к губернатору и его семье. Губернатор всеми силами открещивается.

В учредителях этой фирмы числятся жена местного депутата-старожила и еще несколько непростых людей.

Как бы там ни было, но, буквально за полгода, эта фирма провела масштабную реконструкцию предприятия, завезла новое оборудование, открыла новые направления.

Одним словом, приподнялась. Очень кстати пришелся государственный контракт.

Все утверждают, что все было проведено честно и законно.

Если это так, то впору поверить в синюю птицу счастья. Ведь без ее вмешательства вряд ли обошлось. Обычное слабенькое предприятие, вдруг выиграло миллиардный контракт, наладило производство, отстроило базу.

Одним словом, мечта!

Кстати, говорят, что замену бордюров продлят. Еще не все деньги потрачены и не все бордюры поменяны.