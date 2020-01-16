Китайский Новый год: когда и как его следует отмечать

Китайские сообщества по всему миру готовятся к празднованию Нового года — самого важного праздника в китайском календаре.

Красочные празднества в честь наступления года Собаки начнутся 16 февраля 2018 года и будут продолжаться в течение примерно двух недель, до 2 марта.

Что означает китайский Новый год?

Китайский Новый год — самая важная дата в китайском календаре.

Хотя Китай пользуется григорианским календарем с 1912 года, китайский Новый год основан на древнем китайском лунном календаре и приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния — это означает, что дата меняется каждый год.

Примерно шестая часть мира будет праздновать китайский Новый год. Празднования пройдут в Тайване, Сингапуре и Малайзии, а также в других странах, где живут много китайцев.

За пределами Азии, как утверждают, самые пышные празднества пройдут в Лондоне и Сан-Франциско.

Как его отмечают?

Торжества включают в себя парады, танцы дракона, вечеринки и изысканные застолья.

Красная одежда считается необходимой. Говорят, что она отпугивает мифического монстра Нянь.

Детям традиционно дарят красные конвертики с деньгами, они кладут их под подушки на ночь. Говорят, это приносит им удачу и счастье.

Уборка дома на двадцатый день второго лунного месяца перед Новым годом и последующее украшение дома — основные ритуалы в преддверии Нового года.

Каждый день отмечается по-особому: например, на 2-й день праздника по традиции все посещают друзей и родственников, на 3-й день люди наоборот никуда не ходят, поскольку этот день считается неблагоприятным для общения.

В последний день — 15-й день Нового года — проходит Фестиваль фонарей, на котором красные китайские фонарики взмывают в небо.

Что означает год Петуха?