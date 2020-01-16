Спасение ужасно пораненного льва из ловушки браконьеров в Танзании

Молодой лев, попавший в ловушку браконьеров, мучительно умирал: капкан с каждым годом все глубже врезался в шею животного. В течение трех лет смотрители национального парка пытались поймать и освободить царя зверей.

В 2009 году посетители национального парка, расположенного в Танзании, впервые заметили львенка, на шее которого осталось напоминание о деятельности браконьеров — скрученный в кольцо кабель.

Попавшее в ловушку животное сумело убежать, но не освободиться от удавки, врезавшейся в плоть. По мере того, как львенок подрастал, импровизированный капкан все сильнее сжимал его шею, причиняя обитателю национального парка нестерпимую боль.

Попытки спасти животное неизменно заканчивались провалом: спасатели говорили, что не могут поймать льва, прячущегося от людей. Однако, благодаря освещению этой темы в одном из западных изданий, руководство парка увеличило количество рэйнджеров, патрулирующих территорию заповедника.

77 смотрителей принялись прочесывать 3200 кв. километров, надеясь найти раненое животное.

«Это была чрезвычайно опасная ситуация, так как братья и сестры льва следили за ним. Также необходимо было точно рассчитать дозу транквилизаторов, ведь в случае ошибки разъяренный лев мог бы убить ветеринара одним взмахом лапы», — рассказывает директор парка Уильям Мвакилема.

Несмотря на все опасения, миссия по спасению обитателя заповедника увенчалась успехом — рэйнджеры выследили и усыпили животное, а врачи оперативно перерезали кусачками толстый кабель.

«Когда мы обнаружили льва, то поняли, что он находится на грани жизни и смерти — ему было тяжело дышать и глотать пищу. Самое интересное, что сородичи не убили слабого брата, а наоборот — приносили ему с охоты куски мяса. Это замечательный пример единения семьи», — эмоционально поведал Мвакилема.

Недавно сотрудникам национального парка удалось сфотографировать льва, освобожденного от смертельной петли: на шее у животного отросла грива, а сквозь кожу перестали проглядывать кости.

Стоит отметить, что стоимость львиных когтей на черном рынке значительно возросла, что привело к истреблению этих животных браконьерами. Так, в 1990 году 1 кг роговых образований стоил $10, а в 2010 году цена подскочила до $300.

В 2012 году на территории Северной Танзании было найдено два убитых льва с вырванными когтями.

Анна Романцева. Фото: Gary Roberts

Дата статьи: 07.02.2013