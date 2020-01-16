Что едят на китайский Новый год в странах Азии

Китайский Новой год – нынешний год Собаки – наступает 16 февраля по нашему календарю, который значительно отличается от используемого в Азии традиционного лунно-солнечного. Праздник Нового года «по китайскому календарю» широко отмечается в Китае, Южной Корее и Вьетнаме, а также в странах с крупными китайскими диаспорами — Таиланд, Малайзия и Сингапур.

Еда играет ключевую роль во время празднования: во многих семьях готовят традиционные блюда, включающие ингредиенты, которые, согласно поверьям, приносят удачу, процветание и долголетие в новом году. Мы выбрали 21 блюдо, подходящее для празднования китайского Нового года. Все они — крайне аппетитные и эстетически красивые.

Корейский суп с рисовыми клецками ттоккук едят на Новый год по лунному календарю в Южной Корее. Его поедание символизирует становление старше на год. Он также ассоциируется с чистотой, ясностью и долголетием.

Целая рыба, приготовленная на пару, — обязательный компонент праздничного стола. Поедание животных целиком, не потрошенными, при подаче на стол символизирует семейное единение.

Красный клейкий рис — обязательный компонент празднования Нового года во Вьетнаме. Красный цвет достигается добавлением плодов хлебного дерева и символизирует богатство.

Зажаренная тушеная утка — ароматная альтернатива утке по-пекински и символ плодородия.

Миндальное печенье напоминает монеты и символизирует удачу в новом году.

Отварная капуста пак-чой подается к праздничному столу с соевым соусом. В Китае эта разновидность капусты — синоним богатства и процветания.

Тушеная курица с грецкими орехами — еще один новогодний хит. Ведь и курица, и грецкие орехи олицетворяют семейное единство. Кроме того, это отличное блюдо для того, чтобы разделить его с любимыми людьми.

Китайская брокколи с устричным соусом также подается на китайский Новый год. Длинные стебли капусты символизируют юность и долгую и здоровую жизнь.

Варить и консервировать фрукты при помощи сахара в качестве угощения гостям — вьетнамская традиция. На Новый год по лунному календарю подают цукаты из апельсиновых корок, поскольку апельсины — символ удачи и богатства.

Эта длинная и эластичная лапша не ломается и поэтому символизирует долголетие и вечность. Ее подают с черным кунжутом и луком-шалотом.

Пельмени популярны, потому что напоминают старинные китайские золотые монеты. Чем их больше, тем лучше, а вариантов начинки может быть масса. Например, с дайконом и свининой.

Это вегетарианское блюдо «Восторг Будды» обычно едят буддийские монахи. Каждый из ингредиентов символизирует разные виды удачи.

Китайское традиционное печенье из сладкого риса няньгао олицетворяет прогресс, продвижение и рост.

Яркий и сочный салат из свежих овощей и рыбы популярен в Малайзии, Индонезии и Сингапуре. Его нужно делить с семьей, поскольку овощи также символизируют семейное единство.

Чайные яйца по-китайски — символ богатства, процветания и плодородия.

Пироги из репы с сосисками и беконом олицетворяют растущую удачу и продвижение в учебе или на работе.

Корейские пельмени с кимчи называются манду и также являются неотъемлемой частью праздничного стола на Новый год по лунному календарю.

Считается, что эти китайско-малайзийские жареные креветки с ананасом приносят и деньги, и хорошее настроение. Ананасы символизируют процветание, а на кантонском диалекте слово «креветка» созвучно «смеху».

Маслянистые и очень аппетитные ананасовые пирожки — тайваньский деликатес, олицетворяющий богатство и удачу.

Вьетнамский новогодний деликатес — баньтьынг, который выглядит как маленькие подарки в обертке. Это пирог из клейкого риса, бобов мунг и свинины, приготовленный на пару.

Корейские тушеные ребрышки подаются по праздникам и особым случаям, таким как Новый год по лунному календарю, поскольку они довольно долго готовятся. К счастью, большая часть времени приготовления — это тушение, а результат просто восхитительный.

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