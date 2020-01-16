Наследница Василия Шукшина забрала воспитание внебрачного внука Барнаула

Дочь алтайского писателя Василия Шукшина Мария объявила в своем Instagram о пополнении в семье. По словам актрисы, она забрала на воспитание двухлетнего внука, рожденного молодой жительницей Барнаула Фрейей Зильбер от ее сына Макара Касаткина. Девушка, которая родила ребенка вне брака и вынесла скандальную историю на суд общественности, якобы сама передала сына Шукшиным, попросив взять его на какое-то время. Мария Шукшина сообщила своим подписчикам, что с радостью согласилась на эту просьбу.

Известно, что сын Марии Шукшиной Макар Касаткин стал отцом весной 2018 года. У него родился сын от уроженки Барнаула Фрейи Зильбер, которая уехала из краевого центра покорять Москву. У них случился короткий роман, однако молодые люди расстались еще до появления ребенка на свет. Уже во время беременности девушка начала приходить на ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» и рассказывать подробности их личной жизни, что сделало ситуацию скандальной. Актерская семья тогда не пожелала идти на диалог. Впрочем, уже сейчас Мария Шукшина утверждает, что от ребенка никто никогда не отказывался, а ее сын исправно платил алименты. Актриса даже хотела забрать Марка в звездную семью, но говорит, что Фрейя Зильбер его не отдавала.

По словам актрисы, в мае прошлого года ее сын обратился в суд с иском о признании отцовства, поскольку мирным путем (простым походом в ЗАГС) мать ребенка категорически отказывалась следовать, не желая официально признавать Макара Касаткина отцом, несмотря на положительные результаты теста ДНК. Сын Шукшиной предоставил выписку из банка с оплатой ежемесячных алиментов, которые он перечислял в течение двух лет, и в декабре 2019 года суд данный иск удовлетворил. В то же время телеканал «Россия» якобы расторг договор с Фрейей Зильбер, и она перестала получать от них деньги. После этого, уже в начале 2020 года девушка пришла к Шукшиным без камер и редакторов и попросила, чтобы ребенок некоторое время пожил в звездной семье.

Как заявила актриса, на такой шаг они с радостью согласились, и теперь ее внук находится в доме своего отца на законном основании. «Два года продолжалась грязная кампания, инициированная Малаховым (ведущий телеканала «Россия» Андрей Малахов, — прим. ред.) и Ко с целью травли моей семьи. Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья! По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами, только с редакторами, только по сценарию. За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает. И это надо понимать зрителям, которых одурачивают, и которые принимают эти постановки за чистую монету и верят им! Должна вас разочаровать: не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев!» — заявила актриса.