Земля нагревается со скоростью 5 Хиросим в секунду

Фото: afya-pharmacy.bgЕсли верить исследованию, которое было проведено учеными в прошлом году, мировые океаны поглотили огромное количество тепла – намного больше, чем обычно, сообщает портал Новости Планеты.Джон Абрахам, который является востребованным профессором-инженером из Миннесоты, говорит о том, что если измерять ежесекундное поглощение тепла, то оно равняется пяти атомным бомбам, которые были сброшены на Хиросиму. 100 кт/сек – это именно тот показатель, за который мировой океан нагревается на сегодняшний день. Последнее исследование предоставляет факты, которые подтверждают то, что планета нагревается с невероятной скоростью. Буквально за последние 40 лет температура океанов увеличилась на 1 градус по Фаренгейту. Если сравнивать с тем, что происходило примерно 70 лет назад, то океаны начали прогреваться в 4,5 раза быстрее.Из-за повышения температуры океанов начинает таять лед, вода постепенно расширяется и занимает намного больше времени, что в свою очередь провоцирует поднятие уровня моря. Кроме того, в атмосферу испаряется больше воды, что увеличивает влажность и провоцирует усиление штормов по всему миру.И если на сегодняшний день планета прогревается со скоростью около пяти Хиросим в секунду, то в скором времени данный показатель может существенно увеличиться, что приведет к непоправимой катастрофе.