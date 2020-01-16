Возле Японии «ожили» тектонические плиты: они могут спровоцировать очень мощное землетрясение

Японские специалисты некоторое время назад зафиксировали медленное скольжение тектонических плит в области Нанкайского желоба, расположенного рядом с Тихоокеанским побережьем Японии. Данный феномен еще не был до конца изучен, но ученые уверены в том, что подобное может спровоцировать достаточно сильное землетрясение, которое обернется для страны настоящей катастрофой. С помощью специального оборудования скольжение было отмечено в сети разных точках. Данный процесс все время находится под контролем специалистов, сообщает портал Новости Планеты. Как правило, землетрясения происходят быстро и имеют достаточно большую силу. Если говорить о медленных землетрясениях, то в таких случаях они могут происходить на протяжении часов или даже месяцев.Медленное скольжение тектонических плит также может отнимать достаточно много времени. Стоит отметить, что используя обычное сейсмологическое оборудование, зафиксировать смещение тектонических плит будет невероятно сложно. Для этого стоит применять специальную технику, которая в обязательном порядке учитывает риск возникновения землетрясений и фиксирует самые незначительные колебания. На данный момент специалисты пользуются навигационной спутниковой системой, которая обладает акустическим диапазоном отслеживания состояния морского дна. При этом исследования проводятся не только на поверхности моря, но и на дне.