Названы 5 признаков головной боли, которые ни в коем случае нельзя терпеть

Голова может болеть по самым разным причинам. Самыми распространенными являются усталость, переутомление, стресс. Но бывают ситуации, когда боль в голове связана с какими-то серьёзными заболеваниями. Поэтому если вы заметили у себя эти признаки, нужно немедленно обратиться к врачу. Об опасных симптомах рассказал Вечерний курьер.

Специалисты считают, что боль в голове не бывает на пустом месте. Даже если у вас «чугунная» голова после пробуждения. Всегда есть какая-то причина.

Причинами головных болей бывают стрессы, эмоциональные перегрузки из-за проблем в семье и на работе. Боли в голове могут быть и при обычной простуде. Но также они бывают и при серьезных патологиях. К таким заболеваниям относятся опухоли, аневризмы головного мозга.

Головные боли различают по интенсивности и продолжительности. Это зависит от причины возникновения болей. Иногда головная боль проходит после еды или прогулки, а порой ее не могут снять даже сильнодействующие обезболивающие препараты.

Иногда наблюдается пульсация в висках, а иногда от боли разрывается лоб или затылок. По словам медиков, пульсирующие головные боли в затылке, которые сопровождаются тошнотой или рвотой, могут свидетельствовать о повышении давления. Если давление в норме, а боли во лбу с ощущением давления на глаза, это может быть нарушенный венозных отток или гидроцефалия головного мозга.

Мигренозный характер болей наблюдается чаще всего в одной половине головы. Такая боль пульсирующая и сковывающая, ее невозможно терпеть.

Характер болей может быть самым разным. Есть ситуации, когда головные боли нельзя терпеть. Есть 5 признаков, при которых нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Во-первых, если боль появилась резко, без всякой на то причины.

Во-вторых, если никогда ранее вы не испытывали именно такой боли.

В-третьих, если головная боль не проходит уже несколько дней и не помогает прием анальгетиков. Боль мешает вам работать и спать.

В-четвёртых, если боль усиливается.

В-пятых, при появлении других симптомов, например, слабость в руках и ногах, распространение боли на другие участки тела, тошнота или рвота.