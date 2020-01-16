Путин подробнее рассказал о поправках в Конституцию РФ

Смысл изменений, которые планируется внести в основной закон РФ, это повышение роли гражданского общества и политических партий в жизни страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению поправок.

Владимир Путин.

kremlin.ru

После изменения Конституции Россия, оставаясь президентской республикой, станет «более открытой»: повысится значение парламента и его взаимодействие с правительством усилится.

Парламент будет нести большую ответственность не только за назначение правительства, но и за работу министров. Такая «более тесная связка» между парламентом и правительством уже востребована, передает слова президента «Интерфакс».

Владимир Путин,

президент РФ:

Представьте себе: назначается председатель правительства. Президент уже не имеет право отклонить эту кандидатуру, а потом председатель правительства идет не к президенту со своими предложениями, а идет в парламент. И парламент фактически в окончательном виде утверждает заместителей председателя правительства и федеральных министров.

То есть возникает «ответственность другого уровня» и у правительства, и у парламента, как в работе, так и в отношениях друг с другом, считает глава государства.

Кроме того, Путин призвал придать Конституции приоритет над международным законодательством и соглашениями и лишить высших чиновников и судей права иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Россия ничем не будет отличаться от других стран, уже давно принявших это решение, добавил Путин.

По его словам, при разработке поправок необходимо «выверять все до запятой», пишет РИА Новости.

Накануне президент подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». Большинство ее членов — доверенные лица Путина на президентских выборах-2018.

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