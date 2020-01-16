Куля розірвала артерію: в Дніпрі лікарі врятували життя пораненому бійцю з Луцька

У Дніпрі лікарі врятували 41-річного військовослужбовця з Луцька, який отримав тяжке поранення від кулі снайпера біля Водяного.

Про це повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook, пише видання «Сьогодні».

Медик розповів, що куля, яка потрапила в Романа, розірвала плечову артерію і розбила грудину. Лікарі 61 ВМГ блискавично стабілізували стан, поставили судинний протез і зупинили кровотечу, але боєць втратив більше двох літрів крові і міг позбутися руки. Попри негоду, чоловіка доправили до Дніпра. Тепер реанімація і всі операції позаду.

Роман з нетерпінням чекає зустрічі з дружиною, донькою Євою, сином Северином та матусею.

Головний лікар додав, що воїн захотів на пам’ять забрати собі кулю, яка ледь не обірвала його життя.