Зафиксировали падение продаж Lada в ЕС по итогам 2019 года

Продажи автомобилей LADA в странах Евросоюза в 2019 году снизились на 3,8% – до 4954 машин. В декабре они, наоборот, выросли в 1,6 раза – до 431 единицы, следует из данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Положительную динамику в прошлом году показал и весь европейский рынок, объем которого увеличился на 1,2% – до 15,34 млн реализованных автомобилей, а в декабре – на 21,7%, до 1,215 млн единиц.

Например, в Германии по итогам минувших 12 месяцев продажи новых автомобилей выросли на 5% — до 3,6 млн машин, во Франции — на 1,9%, до 2,21 млн., в Италии — на 0,3%, до 1,92 млн.

Удачным прошлый год оказался для немецкой Volkswagen Group и французской группы Renault, которые увеличили свои продажи в Европе на 3,1% и 1,1% соответственно. В «минус» ушла только французская PSA Group, реализовавшая за 2019 год на 1,1% меньше автомобилей, чем в 2018-м.

Как известно «Автоновостям дня», весной 2019 года АвтоВАЗ прекратил поставки автомобилей в страны Евросоюза из-за ужесточившихся экологических норм. Тогда же в компании подчеркнули, что Европа изначально не рассматривалась в качестве приоритетного региона, поскольку основная ставка делается на страны СНГ, Ближнего Востока и Латинской Америки.