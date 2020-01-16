Автодилеры подняли цены на автомобили из-за утильсбора и инфляции

Цены на новые автомобили в России в начале 2020 года выросли на 1-5% из-за роста утильсбора, инфляции и обновления модельных линеек. Дальнейшее подорожание машин ожидается ко второму кварталу. Об этом сообщили «Интерфаксу» крупнейшие российские автодилеры.

Так, автодилер «Рольф», получающий рекомендованные розничные цены от более двух десятков производителей и импортеров, проинформировал о подорожании автомобилей большинства брендов на 1-3%. Однако и это не предел: в течение 2020 года только из-за повышения утильсбора цены должны вырасти до 5%.

В «Авилоне», дилеры которого продают автомобили 29 марок (в основном, премиальных) рассказали об увеличении цен на 2-5%. Причины, как стало известно «Автоновостям дня», те же – утильсбор, инфляция и обновление модельного ряда.

Наконец, в ГК «АвтоСпецЦентр» сообщили, что автомобили подорожали до 3%, и только вследствие инфляции. Повышение утилизационного сбора, по словам гендиректора Группы компаний Дениса Петрунина, скажется на ценах ближе ко второму кварталу.

Кроме того, эксперты не исключают, что нишевые бренды, годовые продажи которых измеряются несколькими тысячами автомобилей, могут покинуть российский рынок в ближайшее время. Сам рынок, согласно их прогнозам, в 2020 году сократится еще минимум на 5%.