Названы самые продаваемые автомобили в Москве за 2019 год

В 2019 году москвичи купили около 238 тыс. новых легковых автомобилей – на 2% меньше, чем в 2018-м. Лидером столичного рынка стал седан Volkswagen Polo (13,5 тыс. ед., +12%). Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные автомобили в Москве.

Второй результат, как стало известно «Автоновостям дня», показала KIA Rio – 11,1 тыс. реализованных машин, что на 19% меньше, чем годом ранее. Третьей и четвертой стали две модели Hyundai – кроссовер Creta (8,4 тыс. ед., +5%) и седан Solaris (8,1 тыс. ед., -9%). Замкнул почетную пятерку лифтбек Skoda Octavia, нашедший за отчетный период 7,7 тыс. покупателей (-3%).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых легковых автомобилей на рынке Москвы по итогам 2019 года также вошли седан KIA Optima (7 тыс. ед.; +49%), кроссовер Nissan Qashqai (7 тыс. ед.; +68%), кроссовер Volkswagen Tiguan (6,7 тыс. ед.; +5%), седан Toyota Camry (6,3 тыс. ед.; +10%) и лифтбек Skoda Rapid (6,3 тыс. ед.; -6%).