СМИ: В Турции пять оппозиционных и независимых мэров присоединились к правящей ПСР

Во время заседания ПСР лидер правящей партии Реджеп Тайип Эрдоган вручил новым членам значки, пишет издание.

В ряды правящей партии во вторник вступили мэр правоцентристской «Хорошей партии» от Инджесу в центральной турецкой провинции Кайсери Мустафа Ильмек, мэр от исламской Партии счастья (Saadet) в Хасанбейли в южной провинции Османие Селахаттин Денизоглу, мэр от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) в Дюзичи в южной провинции Османие Доган Озтюрк и независимо избранные мэр Кемаха в восточной провинции Эрзинджан Фетхие Атли и мэр Олура в восточной провинции Эрзурум Сиддик Демир.

Т24 отмечает, что присоединение мэров к правящей партии последовало за сообщением о том, что ПСР намерена набрать в свои ряды около 100 мэров и глав районов от оппозиционных партий.

Надо сказать, что после мартовских выборов, ставших не очень удачными для ПСР, правящей в Турции в течение 17 лет, партию покинули ряд членов, включая бывших тяжеловесов, таких как экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу.

Согласно официальным данным, в период с сентября по октябрь прошлого года число членов ПСР уменьшилось с 9,7 млн до 9,1 млн, в то время как с августа 2018 года было аннулировано более 900 тыс. членств.