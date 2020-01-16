Более 70% россиян желают сменить работу в 2020 году

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Большинство россиян выразили желание сменить место своей работы в новом году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса по трудоустройству и набору сотрудников «Работа.ру».

Как отмечается, за смену работы выступили 74% опрошенных.

53% респондентов не устраивает заработная плата, около 25% хотят попробовать что-то принципиально новое.

Также 6% россиян заявили, что их не устраивает чрезмерный объем работы. 3,5% не устраивает руководство.

13% респондентов выбрали вариант «другое».

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