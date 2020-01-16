Мишустин выступил против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ

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Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что выступает против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря ЦК партии Сергея Обухова.

«Я против национализации». Про прогрессивную шкалу налогообложения. Ответ: не с кого брать повышенную ставку подоходного налога», — сказал Мишустин.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина 16 января.

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