Удивительные случаи, когда лошади и другие животные спасали людям жизнь

На протяжении всей своей истории, человек постоянно сталкивается с различного рода чудесами и все равно не перестает им удивляться. Взять хотя бы животных. Казалось бы, каждый отдельный вид живет своей обособленной жизнью, не вмешиваясь в существование других видов больше, чем это запрограммировано самой природой.

Но периодически происходят удивительные моменты взаимодействия человека и животных, и самые замечательные из них находят отражение в чудесных историях спасения жизни людям, когда им на помощь приходят отважные представители царства животных. Особенно те, которых никто специально не обучал спасать жизни людям.

Предлагаем вашему вниманию 8 наиболее удивительных историй спасения человеческих жизней животными, как дикими, так и домашними.

Лошадь спасла женщину от бешеной коровы

Поразительная история произошла неподалеку от одной из шотландских ферм. Фермер Фиона Бойд (Fiona Boyd) как раз вела отбившего от стада теленка обратно в поле, как вдруг к ним подбежала его мамаша и неожиданно атаковала женщину. Корова повалила Фиону на землю и начала бегать возле нее, делая попытки атаковать снова и снова. Казалось, еще мгновение и женщину затопчет своими копытами взбесившееся животное. Фиона была в панике, но ей каким-то чудом удавалось уклоняться от ударов копыт животного, перекатываясь по траве с места на место. На счастье женщины неподалеку от места происшествия паслась ее 15-ти летняя кобыла по кличке Керри. Керри, увидев, что ее хозяйке грозит опасность быть растоптанной, немедленно бросилась в ее сторону. Корова не собиралась отказываться от намерения затоптать Фиону насмерть, но лошадь била копытами взбесившееся животное до тех пор, пока то не отступило.

Свинья спасла жертву сердечного приступа

Эта поучительная история произошла в США в 1998 году. А поучительной она является, в первую очередь, для тех скептиков, которые продолжают утверждать, что свиньи не могут заменить нам таких домашних любимцев, как собаки. Якобы, они не так умны или преданны. Джо-Эн Олтсмэн (JoAnn Altsman), жительница штата Пенсильвания, уверена в обратном. Тогда, 13 лет назад, с женщиной случился сердечный приступ. Джо-Эн неожиданно почувствовала себя очень плохо и, в следующее мгновение, упала на пол. Женщина находилась дома одна, не считая домашних питомцев — собаки и свиньи по кличке Лулу. Собака тут же принялась громко лаять, очевидно, призывая кого-нибудь на помощь. Свинья же, недолго думая, рванулась на улицу и легла поперек проезжей части (благо, та проходила рядом с домом), перекрывая своим тучным телом движение автомобилям. До непонятливых автолюбителей никак не могло дойти, чего от них желает это четвероногое; они сигналили и пытались объехать Лулу. Свинья периодически вставала и забегала в дом, как бы для того, чтобы убедиться, что с ее хозяйкой все в порядке. Затем животное обратно возвращалось на дорогу. В итоге какой-то прохожий обратил внимание на странные метания Лулу и проследовал за ней в дом, где и обнаружил Джо-Эн, которая к тому моменту уже была без сознания. Скорая помощь, которую вызвал мужчина, доставила женщину в больницу, где ей успели спасти жизнь, оказав необходимую помощь.

Коза спасла фермера от голода и переохлаждения

Некий Ноэль Осборн (Noel Osborne), пожилой фермер, проживающий отшельником в одном из австралийских штатов, столкнулся с неожиданной ситуацией. Причем, столкнулся в прямом смысле этого слова! По словам старика, его собственная корова так лягнула его, что он отлетел в огромную кучу навоза и прочих отходов, которые фермер использовал у себя в хозяйстве. Весь этот хлам свалился прямо сверху на пожилого мужчину, при этом Ноэль умудрился раздробить себе бедро, что полностью обездвижило его. Скорее всего, старик там бы и помер, так как позвать на помощь было некого, а добраться до других поселений с такой травмой не представлялось возможным. Однако на помощь мужчине неожиданно пришла его… коза. Животное не только находилось рядом с Ноэлем на протяжении всех пяти дней, пока того не нашли, снабжая его молоком, но и оставалась рядом с хозяином на ночь. Надо сказать, что погода в те дни стояла дождливая, да и ночами было очень холодно, так что Ноэль выжил только благодаря тому, что коза грела его своим телом, укладываясь рядом на ночлег.

Белуха спасла тонущую спортсменку

О китайской ныряльщице Янг Юн (Yang Yun) говорят, что она родилась в рубашке. Женщина принимала участие в соревнованиях по фридайвингу (подводное плавание на задержке дыхания), которое проходило в бассейне с белухами (зубатые киты семейства нарваловых) в известном зоопарке «Харбин Поларленд» («Harbin Polar Land») в Китае. В том момент, когда спортсменка, «отсидев» определенное время на глубине бассейна, решила всплывать, Янг почувствовала, как ее ноги свела сильная судорога. Воздуха уже не хватало, возможности всплыть с онемевшими ногами не было никакой, и Янг Юн решила, что пришел момент прощаться с жизнью, как вдруг какая-то неведомая сила начала интенсивно подталкивать ныряльщицу к поверхности бассейна. Белуха по имени Мила почуяла неладное в поведении женщины и решила прийти на помощь. Она немедленно поднырнула под спортсменку, осторожно зажала ее ноги у себя в пасти и вытолкнула женщину на поверхность, к воздуху, чем спасла той жизнь.

Собака спасла от гибели 92 моряков

Эта история случилась в 1919 году у берегов Новой Шотландии, в провинции на востоке Канады. Она очень популярна в тех краях, о ней было написано невероятное множество книг, а дети изучают ее в школах. Тогда на скалы у одного из берегов провинции штормом, бушевавшим в Атлантическом океане, выбросило корабль, на борту которого находились 93 моряка. Фактически, они очутились среди бушующей стихии, и им не оставалось ничего иного, как смиренно ждать своей участи, а она была неизбежна — корабль мог в любой момент соскочить с рифа и пойти ко дну. У моряков был единственный шанс — доставить на берег (который был относительно недалеко) конец длинного корабельного каната, с помощью которого шхуну могли бы быстро подтянуть к суше, пока она не пошла ко дну. Один из матросов попытался доплыть к берегу, но волны швырнули его на скалы и он погиб. Последней надеждой для несчастных стал пес породы ньюфаундленд по кличке Танг, который смог, несмотря на страшные волны, доплыть до берега с канатом, зажатым в пасти. На берегу за битвой со стихией наблюдали множество людей, которые несказанно удивились, увидев, что из пасти выходящей из воды собаки, в море тянется веревка. Шхуну удалось быстро притянуть к берегу, и все оставшиеся 92 моряка были спасены.

Горилла спас ребенка, упавшего в вольер к животным

Всем известно, что внешность обманчива. Это правило отлично работает по отношению к таким животным, как гориллы. Вопреки распространенному мнению, эти животные достаточно миролюбивы, чего никак не скажешь, глядя на их грозный внешний вид. Удивительная история, связанная с гориллой по кличке Джамбо, произошла в зоопарке Джерси (Jersey Zoological Park) в Великобритании. Мальчик по именно Леван упал в закрытый вольер с гориллами. При этом ребенок получил серьезную травму черепа и несколько переломов конечностей. Большой самец из группы горилл тут же поспешил пострадавшему на помощь. Джамбо вплотную приблизился к ребенку и начал откидывать в сторону острые камни, возле которых лежал мальчик, чтобы тот не поранился. Как только Леван пришел в себя, он испугался и начал плакать. Джамбо тут же вскочил и начал уводить группу горилл, которая собралась рядом, подальше от ребенка. Таким образом, спасатели смогли беспрепятственно проникнуть в вольер и забрать мальчика.

Слон спас девочку во время цунами

Слоны, как известно, весьма умные животные, поэтому им отводится почетная роль в деле спасения человеческих жизней. Один из наиболее показательных случаев спасения человека этим гигантским животным, произошел в Таиланде, во время цунами 2004-го года. Эмбэр Мэнсон (Amber Mason), 8-ми летняя девочка, которая в этот момент находилась на пляже, была спасена 4-х летним слоном. Как только по берегу ударила огромная волна, слон подхватил девочку своим хоботом, водрузил ее себе на спину, и побежал в сторону ближайшей возвышенности. Когда вода сомкнулась вокруг них, и волны начали накатывать на саму возвышенность, животное тщательно прикрывало девочку своим телом от каждого очередного удара стихии. Если бы девочка оставалась на пляже, сама или с родителями, ее ждала бы неминуемая гибель.

Дельфин спас серфингиста от акулы

Серфингист Давид Растович (David Rastovich) обязан своей жизнью, как и многие другие ныряльщики, пловцы и серфингисты, самым умнейшим животным на планете — дельфинам. Как-то раз Давид плавал на своей доске в океане, поджидая подходящую волну, как вдруг прямо рядом с собой он увидел дельфина. Животное лихорадочно накручивало круги вокруг спортсмена. В следующую секунду Давид увидел акулу, которая стремительно направлялась прямо к нему. Атака была неизбежна, когда вдруг дельфин резко ударил своим носом акулу в бок, и та тут же отступила, поддавшись жесткому напору неожиданного защитника. Надо сказать, что это был первый раз в жизни спортсмена, когда он увидел акулу так близко перед собой. Несомненно, если бы не вмешательство дельфина, эта история могла бы окончиться для Давида весьма плачевно.

отсюда

27.09.2014