Борщевая диета: худеем за неделю на 5 кг! Рецепт диетического борща

Борщевая диета – это своего рода синтез овощного и жидкого рациона, которые в равной степени полезны для организма. Использовать предлагаемый способ снижения веса можно в любое время года, но зимой, когда горячие блюда более востребованы, он будет особенно актуален. Основа диеты – борщ, приготовленный на воде с использованием специального набора овощей.
Продолжительность: 7 дней
Результат: минус 5 кг
Рецепт диетического борща
Ингредиенты:
- масло растительное – 2–3 ст. л.
- лук репчатый – 1 шт.
- стебель сельдерея – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- цукини – 1 шт.
- свекла – 1 шт.
- капуста – ½ кочана
- томатная паста – 2–3 ст. л.
- вода кипяченая – 14 стаканов
- соль по вкусу
- пряности по вкусу
- зелень
Способ приготовления: лук, сельдерей, морковку и свеклу очистите, нарежьте тонкими полосками или натрите на терке, после чего пассеруйте на сковородке на растительном масле, добавив чуть позже томатную пасту; капусту, перец, цукини, вымойте, нарежьте и отварите, добавьте к ним протушенные корнеплоды, соль и по желанию пряности, зелень.
Примерное меню на неделю
День первый: борщ; фрукты (любые, исключая бананы); несладкие чай, кофе и негазированная вода.
День второй: борщ; любые овощи зеленой окраски (свежие либо консервированные, кроме кукурузы, зеленого горошка и других бобовых), вечером — одна запеченная картофелина с добавлением растительного масла.
День третий: борщ; любые фрукты и овощи, исключая картофель.
День четвертый: любые фрукты и овощи (разрешены даже бананы и нежирное молоко в небольших количествах).
День пятый: борщ; отваренная нежирная говядина, помидоры.
День шестой: борщ; отваренная нежирная говядина, свежие овощи (лучше брать листовые).
День седьмой: борщ; рис, отваренный с овощами, сок из фруктов.