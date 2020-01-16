Процесс производства текилы на видео

Производство текилы начинается с высаживания агавы. Знатоки спорят о высоте и о почве, на которой должна расти агава, но единое мнение вряд ли достижимо. Агава очень похожа на кактус, каковым ее и считают. На самом деле, с ботанической точки зрения агава не кактус, а растение из семейства лилейных…

Текила – это достаточно крепкий алкогольный напиток, который изготавливается из самой сердцевины голубой агавы. Крепость этого напитка может быть от 35 и достигать даже 55 градусов. Данный напиток очень приятный на вкус и имеет свой неповторимый аромат.

Итак, давайте попробуем разобраться какая же все-таки технология производства текилы. Весь процесс производства можно разделить на несколько этапов.

Сбор и обработка агавы

Для приготовления текилы агава предварительно проходит предварительную обработку. При помощи специальных острых ножей сборщики данного растения срубают все листья. После того, как листья срублены, остается волокнистая луковица, которая очень напоминает большой ананас. Такая луковица весит примерно от 40 до 50 килограмм. В среднем, из одной большой луковицы получается в дальнейшем до 16 литров уже готовой текилы.

Варка «голов» агавы

После того, как все листья срублены, приступаем к размалыванию и варке «голов» агавы. Что же представляет собой этот процесс? Главная цель варки заключается в том, чтобы крахмал, который содержится в волокнах, в процессе термической обработки перешел в сахар. Такая варка всегда осуществляется под определенным давлением. Лучшими вариантами для варки послужат традиционные каменные печи.

Отжим

Этот этап считается одним из самых важных в процессе производства текилы. Осуществляется отжим, главным образом, в специальных мельницах, а также промышленных прессах. На данном этапе происходит дальнейшее разделение этих технологий производства текилы (обычная текила, а также текила, которая в будущем может быть промаркирована — 100% de agave). Интересен тот факт, что в первом варианте, если взять обычную текилу, то допустимо добавление в сок агавы 50% различных сахаров иной природы. Если же мы возьмем второй вариант, то здесь используют чистый сок агавы, без каких-либо добавок. В данном случае производство напитка не допускает дополнительных ингредиентов.

Брожение

Именно на данном этапе производства происходит процесс брожения, в результате чего сахар переходит в спирт. Этот этап является очень важным в процессе изготовления текилы. Осуществляют ферментацию в больших чанах, так как именно они являются наиболее удобными для приготовления. На этом же этапе к соку агавы уже добавляют воду и дрожжи и готовят смесь к дальнейшей обработке.

Что касается времени ферментации, то оно разное в каждое время года. Зимой, например, данный процесс длится в среднем чуть больше четырех часов. Летом, время будет несколько иное. На этом этапе происходит активное бурление, которое прекращается, когда добавленные дрожжи закончат свою работу, т. е. процесс брожения прекратится.

Перегонка или испарение жидкости

Так мы можем назвать следующий пятый этап изготовления текилы. В традиционных случаях применяется двойная перегонка. Перегонные кубы очень похожи на те, которые используются для производства таких алкогольных напитков, как виски и коньяк. Когда первая перегонка закончена, получается алкоголь примерно 25 градусов крепости. Однако, это еще не все. Уже после второй перегонки крепость напитка может достигать 55 градусов. На этом пятый этап закончен.

Бутилирование

На данном заключительном этапе готовый напиток, называемый текила, закладывается на выдержку. Все зависит от того типа напитка, который Вы желаете произвести.Как мы видим, процесс производства и изготовления текилы не такой уж и простой. Самое главное – это соблюдать технологию и строго следовать алгоритму, тогда у Вас все получится.

Процесс производства текилы на видео

Производство текилы начинается с высаживания агавы. Знатоки спорят о высоте и о почве, на которой должна расти агава, но единое мнение вряд ли достижимо. Агава очень похожа на кактус, каковым ее и считают. На самом деле, с ботанической точки зрения агава не кактус, а растение из семейства лилейных…

Далее смотрите на видео из цикла «Как это сделано».

15.05.2017