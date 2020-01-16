Жителей Алтайского края предупредили наступлении сезона снежных ветров регионе

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю и регионального главка полиции объявили гражданам о периоде непогоды, который установится на несколько дней. В крае пока ограничили одну из трасс, однако Гоставтоиспекция призывает местных жителей воздержаться от дальних поездок без особой на то необходимости. Спасатели в свою очередь настаивают, чтобы граждане приняли все необходимые меры предосторожности во время ураганных ветров.

Как уточнили в КГКУ «Алтайавтодор», 15 января с 21:45 было ограничено движение для всех видов транспорта со стороны МАПП «Михайловский» Третьяковского района. Причиной тому стала сильная метель и отсутствие видимости. Что касается остальных автодорог края, они все пока открыты для движения.

Тем не менее Госавтоинспекция Алтайского края обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. ГИБДД рекомендует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства.

Также для исключения случаев наезда на пешеходов автомобилистам рекомендуют снижать скорость движения транспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. Пешеходы в свою очередь не должны переходить проезжую часть в неположенном месте, а также выходить на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Кроме того, им необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, которые позволят водителям вовремя их заметить и остановить машину.

Тем временем по данным синоптиков, днем 17 января и сутки 18 января в Алтайском крае ожидается сильный снег, в предгорьях мокрый, и гололедные явления. Кроме того, регион ждут продолжительные метели, усиление ветра до 18-23 м/с, а местами — до 25-30 м/с. На дорогах возможны снежные заносы, сильная гололедица.