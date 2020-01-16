Герой сериала «Универ» Андрей Свиридов развелся с женой

Андрей Свиридов и Апполинария Бейлик развелись, пара прожила вместе 5 лет. Развод состоялся полгода назад, но только сегодня о нем стало известно. Актер очень переживал по поводу развода. Все это время Свиридов приходил в себя, чтобы вернуться в кадр.

В сериалах «Универ» и «СашаТаня» он играл охранника Гену, сопровождающего бизнесмена Сильвестра Андреевича. Свиридову удалось завоевать внимание зрителей высоким ростом (212 см), крупным телосложением, грубым голосом. Такой колоритный персонаж не мог остаться незамеченным. На съемках «Универа» 44-летний актер и встретил свою будущую жену Апполинарию Бейлик. Девушка снималась в массовке.

В 2014 году пара поженилась. Влюбленные мечтали стать родителями, однако все сложилось иначе.

«Ребята расстались полгода назад, — рассказали «СтарХиту» из окружения пары. — Возможно, их чувства просто угасли… Андрей тяжело переживал развод. Это только внешне он большой и сильный, а в душе — ранимый и чувствительный».

Семейная жизнь Апполинарии и Андрея продлилась около 5 лет. Свиридов был в браке второй раз.

Артист разработал свою формулу того, как не впасть в отчаяние. Андрей считает, что нужно перебеситься, выспаться и двигаться дальше. В трудную минуту актеру помогает фраза: «Дорогу осилит идущий!».