Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путинрассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок, сообщает [url=]РИА-новости[/url].»Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства», — сказал он.

По мнению главы государства, с введением этих поправок Россия, оставаясь президентской республикой, станет более открытой.«И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается», — добавил Путин.