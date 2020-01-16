Прокуратура начала проверку после посадки авиалайнера на недостроенную ВПП в Домодедово

Share Tweet Share Share Email Comments

Ранее в четверг сообщалось, что самолет российской компании «ИрАэро» (Иркутск) совершил посадку в Домодедово на недостроенную полосу. Сколько пассажиров было на борту, не уточняется. Причина посадки на закрытую ВПП также неизвестна.

По данным агентства «[url=]Москва[/url]», ссылающегося на пресс-службу перевозчика, пострадавших нет, машина в исправном состоянии.

«16 января, примерно в 14:00 борт авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту №4284 Сабетта – Москва (Домодедово), произвел посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу. В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на транспорте проводится проверка. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщила в свою очередь пресс-служба прокуратуры.

Ход проверки контролирует межрегиональная транспортная прокуратура. Также, информация о происшествии отправлена иркутскому прокурору, надзирающему за деятельностью компании «ИрАэро».

Кроме того, по распоряжению Росавиации, выяснением обстоятельств посадки займется специально созданная комиссия.